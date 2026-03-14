Prinzessin Beatrix hilft auf dem Bauernhof mit

«NLdoet ist die grösste Freiwilligenaktion der Niederlande», wird in dem Posting erklärt. «An mehr als 7.000 Orten kann jeder Freiwilligenarbeit kennenlernen und erleben, wie es ist, etwas für andere zu tun.» Auch Beatrix' Sohn König Willem–Alexander (58) und seine Ehefrau Königin Máxima (54) zeigten sich engagiert und packten in einer Wohn– und Pflegeeinrichtung mit an, in der ältere und hilfsbedürftige Menschen mit Pflege und Betreuung leben.