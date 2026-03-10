Prinzessin Beatrix: Vor 60 Jahren heiratete sie ihren geliebten Claus

Wie sich das Paar kennengelernt hat, ist nicht genau bekannt. Manche Quellen erzählen von einer Begegnung bei einer Silvesterparty in Bad Driburg, andere von einem Polterabend im Taunus. Auf jeden Fall trafen sie sich bei der Hochzeit von Prinzessin Tatiana zu Sayn–Wittgenstein–Berleburg mit Prinz Moritz von Hessen im Juni 1964 wieder – und ein Jahr später wurde schon die Verlobung bekannt gegeben. Die Verbindung sorgte für viel Aufregung.