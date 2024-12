Prinzessin Charlotte: Dieses Talent hat sie von der Queen geerbt

Sie stärkt den Royals den Rücken

Doch nicht nur in Sachen Talente ähneln sich die verstorbene Monarchin und ihre Urenkelin. Wie die Queen soll auch Charlotte eine «ausgeprägte Reife» haben, so Dampier. «Winston Churchill sagte einmal über die junge Queen Elisabeth, dass er noch nie eine solche Reife in einem Kind gesehen habe, und Charlotte scheint diese Eigenschaft von ihrer Urgrossmutter geerbt zu haben.» Dem Journalisten zufolge könnte ihre «innere Stärke eines Tages von unschätzbarem Wert sein» – immerhin ist sie als Tochter von Prinz William (42) derzeit die dritte in der britischen Thronfolge.