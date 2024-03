Prinzessin Diana: Bruder Charles gibt Einblick in ihre Kindheit

Er hielt bewegende Trauerrede für Diana

Charles Spencer, seit dem Tod seines Vaters im Jahr 1992 der 9. Earl Spencer, soll eine sehr enge Beziehung zu seiner Schwester Diana gehabt haben. Bei ihrer Beerdigung in der Westminster Abbey hielt er am 6. September 1997 eine emotionale Trauerrede, in der er sowohl die Royal Family als auch die Presse für den Umgang mit seiner Schwester öffentlich rügte. Diana liegt auf dem Anwesen des Spencer–Familiensitzes Althorp, den ihr Bruder verwaltet, begraben.