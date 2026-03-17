Prinzessin Diana: Das war ihr geheimer Zufluchtsort in den Alpen

Im Gegensatz dazu war sich der junge William seiner Rolle bereits sehr bewusst. Als Diana ihn einmal bat, mit ihr kurz auf die andere Strassenseite zum Shoppen zu gehen, erinnerte er sie ganz sachlich: «Mama, du weisst, ich darf das Hotel nicht ohne meinen Polizeibeamten verlassen.» Trotz der 50 Fotografen, die oft im Dorf lauerten, tat das Hotel alles für ihre Privatsphäre. Einmal half Schneider sogar mit einem Ablenkungsmanöver, bei dem zwei Frauen mit Diana–Frisuren gleichzeitig verschiedene Ausgänge nutzten, um die Paparazzi in die Irre zu führen.