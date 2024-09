Prinzessin Diana hatte einen «sehr ungezogenen» Humor

Prinzessin Diana war «ein wunderbarer, aufrichtiger Mensch»

Richard Dalton, der sich laut eines Berichts des US–Magazins «People» bis 1991 um Dianas Haare gekümmert habe, hat in Zusammenarbeit mit Renae Plant das Buch «It‹s All About the Hair–My Decade with Diana» veröffentlicht. «Nachdem ich sie über ein Jahrzehnt lang jeden Tag gesehen habe, hat es Spass gemacht, die Erinnerungen wieder aufleben zu lassen», erklärt Dalton der Zeitschrift. Eines seiner Ziele sei gewesen, zu zeigen, «wie lustig» und «was für ein wunderbarer, aufrichtiger Mensch» Diana war. «Ich finde die humorvolle Seite von Diana sehr süss», erklärt Dalton. «Sie wollte einfach nur ›normal' sein und war genau wie der Rest von uns.»