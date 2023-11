Prinzessin Diana: Verlobungsbluse kommt unter den Hammer

Nachdem im Februar 1981 die Verlobung von Prinz Charles und Prinzessin Diana bekannt gegeben wurde, heiratete das Paar am 29. Juli 1981 in London. Aus der Ehe gingen zwei Kinder, Prinz William (41) und Prinz Harry (39), hervor. Diana und Charles trennten sich im Jahr 1992 und wurden im Sommer 1996 endgültig geschieden. Im darauffolgenden Jahr starb Diana nach einem Autounfall in Paris.