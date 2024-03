Prinzessin Dianas Bruder äussert sich zu Kates Krebsdiagnose

Charles Spencer kritisiert Medien

Dabei verglich er den auf den Mitgliedern des Königshaus lastenden Druck mit den Strapazen, die auch seine 1997 verstorbene Schwester ertragen musste. Allerdings machte er dabei eine Einschränkung: «Ich glaube, damals war es gefährlicher», so Spencer, mittlerweile habe die Presse ihre Herangehensweisen offensichtlich überdacht und gehe weniger skrupellos vor: «Die Umstände ihres Todes waren so schockierend, dass die Industrie, die die Paparazzi unterstützt, wirklich sorgfältiger darüber nachgedacht hat, was sie tun kann und was nicht.» Dies habe seiner Einschätzung nach jedoch nicht an ihrer Moral gelegen, sondern daran, dass die Öffentlichkeit solche Skrupellosigkeiten heutzutage nicht mehr akzeptiere.