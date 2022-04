Prinzessin Dianas Lieblingsfotograf Patrick Demarchelier ist tot

Auch Hollywood-Stars posierten für ihn

Neben Diana standen im Laufe seiner Karriere auch grosse Stars wie Madonna (63), Kate Moss (48) oder Beyoncé (40) vor Demarcheliers Kamera. Die Werke des Fotografen zierten häufig die Titelseiten der «Vogue». In dem Film «Der Teufel trägt Prada» (2006) fällt sein Name. Ausserdem hatte er einen Cameo-Auftritt im ersten Film zur Kultserie «Sex and the City» (2008).