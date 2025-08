Prinzessin Dianas Nichte Lady Eliza Spencer hat sich verlobt

Zwillingsschwester freut sich mit dem «perfekten Paar»

Ihre Follower zeigten sich begeistert von der Verlobungs–Nachricht, allen voran einige Familienmitglieder. Ihre ältere Schwester Kitty Spencer (34) schrieb in einer Instagram–Story: «Ich freue mich so sehr und liebe euch beide so sehr.» Bruder Samuel Aitken (22) kommentierte die Nachricht ebenfalls begeistert in einer Story. «Die beste Nachricht überhaupt», kommentierte zudem Elizas Zwillingsschwester Lady Amelia, die seit März 2023 mit Ehemann Greg Mallett verheiratet ist, in einer Instagram–Story den Post. «Ein perfektes Paar und eine traumhafte Verlobung. Ich freue mich so sehr für euch.»