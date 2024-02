Prinzessin Estelle hat Geburtstag: Kann sie mit ihren Eltern feiern?

Prinzessin Estelle steht auf Platz zwei der Thronfolge

Nun sind Victoria und Daniel auf dem Weg in die Heimat, um ihre älteste Tochter zu feiern. Prinzessin Estelle wurde am 23. Februar 2012 im Karolinska–Krankenhaus in Solna nahe Stockholm geboren. Am 24. Februar teilte Estelles Grossvater, König Carl XVI. Gustaf (77) mit, sie zur Herzogin von Östergötland ernannt zu haben. Estelle steht hinter ihrer Mutter Victoria auf Platz zwei der schwedischen Thronfolge. Dahinter folgt ihr jüngerer Bruder, Prinz Oscar, der 2016 zur Welt kam.