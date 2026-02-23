Prinzessin Estelle wird 14: Palast feiert sie mit zwei neuen Bildern

Estelle alleine und mit ihrem Bruder

Auf der ersten Aufnahme blickt die Prinzessin alleine lächelnd in die Kamera. Sie trägt ein hellblaues Oberteil mit kurzen Armen, ihre blonden Haare hat sie zum Pferdeschwanz gebunden. Ein weiteres Bild zeigt sie zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Oscar (10). Der Prinz stützt sich neben ihr in einem dunkelblauen Pullover auf die Lehne des Sofas, auf dem Estelle mit überkreuzten Händen aufrecht sitzt. Zu den neuen Aufnahmen gratulierte der Palast schlicht mit den Worten: «Herzlichen Glückwunsch zum 14. Geburtstag, Prinzessin Estelle!»