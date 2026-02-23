Prinzessin Estelle wird 14: Palast feiert sie mit zwei neuen Bildern

Estelle von Schweden ist am 23. Februar das royale Geburtstagskind. Die Tochter von Kronprinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52) wird 14 Jahre alt. Dazu veröffentlichte das Königshaus am Montagmorgen zwei Bilder, die zeigen, dass der Teenager immer erwachsener wird.
Estelle alleine und mit ihrem Bruder
Auf der ersten Aufnahme blickt die Prinzessin alleine lächelnd in die Kamera. Sie trägt ein hellblaues Oberteil mit kurzen Armen, ihre blonden Haare hat sie zum Pferdeschwanz gebunden. Ein weiteres Bild zeigt sie zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Oscar (10). Der Prinz stützt sich neben ihr in einem dunkelblauen Pullover auf die Lehne des Sofas, auf dem Estelle mit überkreuzten Händen aufrecht sitzt. Zu den neuen Aufnahmen gratulierte der Palast schlicht mit den Worten: «Herzlichen Glückwunsch zum 14. Geburtstag, Prinzessin Estelle!»
Feier im privaten Familienkreis
Auf der königlichen Homepage wird noch zusätzlich verraten, wie die 14–Jährige ihren Ehrentrag verbringen wird. «Die Prinzessin feiert ihren 14. Geburtstag im privaten Kreis mit ihrer Familie.»
Estelle ist das älteste Kind von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel und das älteste der neun Enkelkinder des Königspaares Carl XVI. Gustaf (79) und Silvia (81). Sie steht nach ihrer Mutter auf dem zweiten Platz der schwedischen Thronfolge und wird aller Voraussicht nach einmal Königin werden. Ende April erwartet die royale Familie den nächsten grossen Geburtstag: Der König wird 80 Jahre alt. Dann ist sicher auch seine Enkelin Estelle bei den Feierlichkeiten dabei.