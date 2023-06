Prinzessin Eugenie: Das bedeuten die Namen ihres Babys

Ronnie erinnert an Fergies Vater

Den zweiten Vornamen hat das Kind von Eugenies Schwiegervater George Brooksbank, der im November 2021 im Alter von 72 Jahren starb. Und Ronnie ist eine Hommage an Eugenies Mutter Fergie, wie «The Mirror» berichtet. Denn ihr Vater hiess Ronald Ferguson. Der ehemalige königliche Polomanager starb 2003 an seinem dritten Herzinfarkt. Fergie erfuhr die traurige Nachricht von seinem Tod damals auf dem Weg nach Australien - bei einer Zwischenlandung in Bangkok.