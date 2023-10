Prinzessin Eugenie feiert fünften Hochzeitstag mit süssem Familienbild

Die Familie ist auf dem Foto am Stand abgebildet. Die Aufnahme könnte in Portugal entstanden sein, denn wie der britische «Telegraph» im Mai 2022 berichtet hat, verbringe das Paar künftig einen Teil des Jahres in einem Luxusresort unweit von Lissabon. Brooksbank soll in Portugal einen Job bei einem Geschäftspartner von Hollywood–Star George Clooney (62) angenommen haben.