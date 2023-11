Prinzessin Eugenie: Kritik an ihrem Aussehen setzt ihr zu

Weiter führte die Nichte von König Charles III. (75) aus: «Ich denke, das hat jeder, wenn man in der Öffentlichkeit steht.» Das Problem im Könighaus sei jedoch, dass man ausgerechnet als Teenager in den Fokus der Aufmerksamkeit gerate: «Ich schätze, in unserer Familie passiert das in dem perfekten Alter, in dem man 13 Jahre alt ist, diesen idiotischen Haarschnitt hat und ein bisschen pummelig ist und alle Jungs einen schikanieren. Alles, was man in dieser Zeit will, ist die Gewissheit, dass man auf dem richtigen Weg ist, und man bekommt das Gegenteil.»