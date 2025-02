Prinzessin Eugenie: Michelle Trachtenberg war «besondere Freundin»

Prinzessin Eugenie war für Michelle Trachtenberg «eine erstaunliche Person»

2013 lernten die beiden sich laut Medienberichten kennen. All die Jahre blieben sie anscheinend in Kontakt. Das Bild aus Eugenies Story ist offenbar dasselbe wie das aus einem Instagram–Beitrag, den Trachtenberg im Dezember 2020 veröffentlicht hatte. Kopf an Kopf lächeln die beiden in die Kamera. «Eine Widmung an eine erstaunliche Person», schrieb sie damals dazu. «Ich habe diesen wundervollen Menschen kennengelernt. Vor Jahren in New York. Eugenie ist eine der liebsten, nettesten und aufrichtigsten Freundinnen, die ich je in meinem Leben hatte.»