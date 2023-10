Prinzessin Eugenie: Verstärkt sie bald wieder die Royal Family?

Zusammen mit ihrem Mann Jack Brooksbank (37) war Eugenie im Mai 2022 nach Portugal gezogen. In der Wohnanlage CostaTerra Golf and Ocean Club leben sie mit ihren beiden Söhnen August (2) und Ernest (fünf Monate). In Grossbritannien waren sie seitdem nur noch selten. Das «OK!»–Magazin zitierte nun aber einen Insider mit der Aussage: «Eugenie wird ihre Rollen nicht erfüllen können, wenn sie so viel Zeit im Ausland verbringt. Deshalb hat sie beschlossen, immer mehr Zeit im Vereinigten Königreich zu verbringen und langsam zu einer dauerhaften Rückkehr überzugehen.» Die jüngste Tochter von Prinz Andrew (63) und seiner Ex–Frau Sarah Ferguson (64) fühle sich zudem in ihrer Heimat am wohlsten und wolle auch, dass ihre Kinder mit anderen Familienangehörigen aufwachsen können.