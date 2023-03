Prinzessin Iman von Jordanien: Königstochter feiert Traumhochzeit

Der Mann an der Seite von Prinzessin Iman stammt gebürtig aus Venezuela, soll laut spanischsprachigen Medienberichten mittlerweile allerdings in New York City leben. Geboren sei er im Jahr 1994 in der Hauptstadt Caracas. Er stamme aus einer wohlhabenden Familie, sein Grossvater habe früher in Caracas die dortige Dior-Filiale geleitet.