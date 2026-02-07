Prinzessin Ines von Schweden: So war ihr erstes Lebensjahr

Wie das schwedische Königshaus in Stockholm mitteilte, wurde die kleine Prinzessin an einem Freitagmittag geboren. In der offiziellen Mitteilung des Königshauses hiess es wörtlich: «Das Büro des Reichsmarschalls freut sich mitzuteilen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr im Krankenhaus von Danderyd eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat.» Wenige Tage später teilten die Royals erste Bilder mit allen vier Kindern. Auf zwei Schwarz–Weiss–Aufnahmen posierten die drei Brüder mit ihrer kleinen Schwester. Dazu schwärmten die frischgebackenen Vierfach–Eltern von ihrem «perfekten kleinen Quartett».