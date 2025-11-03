Prinzessin Ingrid Alexandra: Ihr neues Leben in Australien

Über ihren Halbbruder Marius: «Natürlich ist es schwierig»

Und dann muss sich Ingrid Alexandra auch fernab von Norwegen einem ernsten Thema aus der Heimat stellen. Im selben Monat, in dem sie ihr Studium in Sydney aufnahm, erhob der Generalstaatsanwalt in Oslo Anklage gegen ihren älteren Halbbruder Marius Borg Høiby. Ihm wird mehrfache Vergewaltigung vorgeworfen, der Prozess soll im Januar beginnen. «Natürlich ist es schwierig», erklärt die Prinzessin auf die Frage, wie es ihr in dieser Situation gehe. «Sowohl für uns, die wir in der Nähe sind, für mich als Schwester und für meine Eltern. Und natürlich für alle, die von dem Fall betroffen sind.» Weiter wolle sie nicht darauf eingehen.