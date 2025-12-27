Prinzessin Ingrid Alexandra trifft auf Kängurus und Koalas

Nach den Weihnachtsferien will sie nach Sydney zurückkehren

Prinzessin Ingrid Alexandra lebt seit Juli 2025 in Australien und studiert an der Universität Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Kurz vor dem Terroranschlag am Bondi Beach vom 14. Dezember, bei dem 15 Menschen bei einer Chanukka–Feier getötet wurden, reiste sie nach Semesterende in der ersten Dezemberwoche aus Australien ab. «Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Und ganz besonders bei der jüdischen Gemeinde – sowohl in Australien als auch in meiner Heimat Norwegen», sagte sie dem norwegischen Fernsehsender "TV 2«. »Sydney ist eine Stadt, die ich sehr liebgewonnen habe, deshalb ist es seltsam und unvorstellbar, dass es genau dort passiert ist."