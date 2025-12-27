Prinzessin Ingrid Alexandra trifft auf Kängurus und Koalas

Koala, Känguru und eine künftige Königin: Das sieht man zusammen auch nicht alle Tage. Der norwegische Königshof hat am zweiten Weihnachtstag ein Video auf seinem Instagram–Account veröffentlicht, das Prinzessin Ingrid Alexandra (21) bei ihrem Besuch im Taronga Zoo in Sydney zeigt. Dort informierte sich die Enkelin von König Harald V. (88) und Tochter von Kronprinz Haakon (52) über Naturschutz.
Treffen mit einigen der «ikonischten Bewohner Australiens»
Die Prinzessin, die in Australien studiert, besuchte den Zoo zusammen mit einem Videoteam, um einige der dort lebenden Tiere kennenzulernen und zu erfahren, welche Funktion die Einrichtung für den Schutz gefährdeter Tierarten hat. Während ihres Ausflugs fütterte sie Koalas und Kängurus. Sie bedankte sich ausserdem beim Zoo für seine Arbeit: «Vielen Dank, dass Sie uns herumgeführt haben und für Ihre wichtige Arbeit. Sehr interessant.»
Zu dem Clip teilte der Palast mit: «Während die Weihnachtsruhe einkehrt, blicken wir zurück auf das Treffen von Prinzessin Ingrid Alexandra mit einigen der bekanntesten Bewohner Australiens.» Die Aufnahmen entstanden offenbar schon vor den Winterferien der 21–Jährigen, die rechtzeitig zu den Nobelpreis–Feierlichkeiten Mitte Dezember in ihre Heimat zurückgekehrt war.
Nach den Weihnachtsferien will sie nach Sydney zurückkehren
Prinzessin Ingrid Alexandra lebt seit Juli 2025 in Australien und studiert an der Universität Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Kurz vor dem Terroranschlag am Bondi Beach vom 14. Dezember, bei dem 15 Menschen bei einer Chanukka–Feier getötet wurden, reiste sie nach Semesterende in der ersten Dezemberwoche aus Australien ab. «Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Und ganz besonders bei der jüdischen Gemeinde – sowohl in Australien als auch in meiner Heimat Norwegen», sagte sie dem norwegischen Fernsehsender "TV 2«. »Sydney ist eine Stadt, die ich sehr liebgewonnen habe, deshalb ist es seltsam und unvorstellbar, dass es genau dort passiert ist."
Weihnachten verbrachte sie mit der Königsfamilie in Norwegen. Anfang 2026 wird Prinzessin Ingrid Alexandra nach Sydney zurückkehren, um ihr Studium fortzusetzen.