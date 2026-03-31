Prinzessin Isabella von Dänemark tritt ihren Militärdienst an

Prinzessin Isabella von Dänemark (18) wird nach ihrem Schulabschluss ihren Militärdienst antreten. Das hat das dänische Königshaus offiziell bekannt gegeben. Die Tochter von König Frederik X. (57) und Königin Mary (54) wird ihre Ausbildung ab August beim traditionsreichen Gardehusarenregiment in Slagelse absolvieren. Damit tritt sie direkt in die Fussstapfen ihres Bruders, Kronprinz Christian (20), der seinen Dienst ebenfalls in der Kaserne in Slagelse geleistet hat.