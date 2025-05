Prinzessin Kate: Auch ihr zweiter Look am VE Day sendet eine Botschaft

Die Rückkehr der Prinzessin von Wales ins royale Rampenlicht nimmt immer mehr Fahrt auf. Am 8. Mai zeigte sich Prinzessin Kate (43) gleich zweimal an einem einzigen Tag bei einem öffentlichen Termin. Nach dem Dankgottesdienst in der Westminster Abbey am Vormittag erschien sie am Abend gemeinsam mit Prinz William (42) zu einem festlichen Konzert auf der Horse Guards Parade in London, um den 80. Jahrestag des VE Days (Victory in Europe Day) zu begehen.