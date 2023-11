Prinzessin Kate: Beim Truppenbesuch steuert sie eine Drohne

Während sich ihr Ehemann Prinz William (41) auf Auslandsreise befindet, besuchte Prinzessin Kate (41) am heutigen Mittwoch (8. November) Truppen des «1st The Queen's Dragoon Guards» in der Kaserne von Dereham. Denn die Ehefrau des britischen Thronfolgers ist seit August «Oberst der 1. Dragonergarde der Königin» – ein Titel, den ihr Schwiegervater König Charles III. (74) verliehen hat.