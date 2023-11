Prinzessin Kate: Besonderer Schmuck für das Staatsbankett

Prinzessin Kate sorgte schon vor dem Bankett für Aufsehen

Prinzessin Kate hatte vor dem Staatsbankett ebenfalls in einem roten Outfit für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit Prinz William hatte sie die hohen Gäste aus Südkorea am Dienstagmorgen (21. November) in London begrüsst, wobei die Ehefrau des britischen Thronfolgers in einem roten Capemantel, der laut britischen Medien 3.000 Pfund (umgerechnet knapp 3.500 Euro) kosten soll, alle Blicke auf sich zog.