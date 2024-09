Prinzessin Kate besucht heimlich Ballett-Aufführung

Prinzessin Kate hat wieder mit der Arbeit angefangen

Für Prinzessin Kate könnte der Ausflug zu der Ballett–Aufführung ein weiterer Schritt zurück in die Normalität gewesen sein. Sie hatte im März bekannt gegeben, dass sie sich einer Krebsbehandlung unterziehen muss. Am 9. September verkündete sie dann in einer Videobotschaft, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat. Anschliessend hat sie vereinzelt wieder an Arbeitstreffen im Palast teilgenommen.