Prinzessin Kate: Darum setzt sie aktuell auf recycelte Kleidungsstücke

Mode kann als Mittel zur Inszenierung eingesetzt werden, Stimmungen ausdrücken und subtile Botschaften senden. Das weiss kaum jemand so gut wie Prinzessin Kate (44), die seit jeher mit ihren Looks unter dem kritischen Auge der Öffentlichkeit steht. Auch in den vergangenen Tagen zeigte sich die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) wieder zu verschiedenen Anlässen und setzte dabei auf eine besondere Garderobe – die wohl alles andere als zufällig gewählt war.