Prinzessin Kate: Darum trägt sie so häufig Mäntel in A-Linie

So hat Prinzessin Kate im Laufe ihrer bald 15–jährigen Ehe – das Paar heiratete im 29. April 2011 – bereits eine beachtliche Auswahl der besonderen Kleidungsstücke präsentiert. Modisch langweilig ist das allerdings nicht: Während der Schnitt immer ähnlich ausfällt, liebt es die dreifache Mutter, auf Modelle der verschiedensten Designer zurückzugreifen und mit Materialien und Farben zu spielen. Oft passt sie die Stoffe des Statement–Pieces dem Anlass an. So greift sie zum Beispiel Flaggen–Farben auf, wie im Falle des marineblau–gelben Looks bei einem Treffen mit ukrainischen Familien. Im walisischen Pontypridd erschien sie in einem scharlachroten Mantel, der zu dem Wappensymbol des roten Drachen passte.