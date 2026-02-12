Prinzessin Kate drückt für wichtige Botschaft wieder die Schulbank

Persönliche Botschaft auf Social Media

Nach ihrem Besuch wandte sich Kate mit einer persönlichen Nachricht bei Instagram an die Öffentlichkeit. In ihrem Statement, das sie mit dem Buchstaben «C» für Catherine unterzeichnete, schrieb die Prinzessin von Wales: «In der diesjährigen ‹Children›s Mental Health Week' von Place2Be geht es um die Bedeutung von Zugehörigkeit. Es kann leicht passieren, dass man die Dinge übersieht, die am wichtigsten sind: Liebe, Fürsorge und gemeinsam verbrachte Zeit.» Zugehörigkeit und Verbundenheit seien von grundlegender Bedeutung für die frühkindliche Entwicklung, betonte Kate. Als Schirmherrin von Place2Be sei sie «unglaublich stolz auf die Arbeit, die sie leisten, um Familien und Gemeinden bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen».