Prinzessin Kate: Emotionaler Überraschungsbesuch im Krankenhaus

Kate sprach auch offen darüber, wie einschüchternd die Erfahrung als Patient sein könne. «Deshalb braucht man diese Unterstützung von euch als Team», erklärte sie den Freiwilligen. Besonders wichtig seien die Dinge, die in keiner Stellenbeschreibung stünden: «Freundlichkeit und Mitgefühl.» William pflichtete seiner Frau bei und lobte das Personal für seinen Einsatz: «Ihr solltet sehr stolz darauf sein, eure Zeit zu geben. Zu wissen, was man sagen soll und was nicht – das ist eine echte Fähigkeit.»