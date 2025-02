Prinzessin Kate erobert mit jungem Mädchen London per Bus

Behutsame Rückkehr ins Rampenlicht

Der Besuch reiht sich ein in Prinzessin Kates schrittweise Rückkehr in die Öffentlichkeit nach ihrer Krebsbehandlung im vergangenen Jahr. Quellen aus dem Palast betonen jedoch, dass es sich um eine «allmähliche, stufenweise Rückkehr zur Arbeit» handelt. «In manchen Wochen wird man sie öfter sehen, in anderen weniger», erklärte ein Insider.