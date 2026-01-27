Prinzessin Kate: Erster Solo-Termin des Jahres

Kate spielt in Traumazentrum mit Kindern

Kate liess sich von den Therapeuten zeigen, wie kreative Übungen Kindern bei der Traumabewältigung helfen können. Anschliessend nahm sie selbst an einer Therapiesitzung teil – und bewies dabei ihr Einfühlungsvermögen. Einem fünfjährigen Mädchen hielt sie eine Muschel ans Ohr und erklärte ihr sanft: «Manchmal, wenn du sie ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Willst du mal lauschen, ob du die Wellen hörst?» Wenn man die Augen schliesse, könne man sich vorstellen, am Strand zu sein, fügte die Prinzessin laut «Hello!» hinzu. «Das mache ich gerne mit Muscheln.»