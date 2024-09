Prinzessin Kate erstmals nach Ende ihrer Chemotherapie gesichtet

Prinzessin Kate besucht Gottesdienst in Schottland

Die Fotos zeigen die Prinzessin von Wales auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs, das ihr Ehemann steuert. Gemeinsam reisen sie zum Sonntagsgottesdienst in der Crathie Kirk Church in der Nähe von Schloss Balmoral. Kate trägt zu der Gelegenheit einen ihrer Lieblingshüte in Khaki. Dazu kombinierte sie Ohrring in Gold. Ehemann Prinz William hat sich indes seinen bei Royal–Fans inzwischen so beliebten Bart noch immer nicht abrasiert. In derselben Wagenkolonne reisten auch König Charles III. (75) und Ehefrau Königin Camilla (77) in die Kirche.