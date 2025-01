Prinzessin Kate feiert 43. Geburtstag: So gratuliert ihr der Palast

Prinz Williams (42) Ehefrau Prinzessin Kate feiert am 9. Januar ihren 43. Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentages hat der britische Palast nun Glückwünsche auf seinem offiziellen Instagram–Account geteilt. Zu einem Foto von Kate, das während des jährlichen Weihnachtsgottesdienstes am 25. Dezember 2024 geschossen wurde und den Royal mit einem Blumenstrauss in der Hand zeigt, heisst es kurz und knapp: «Alles Gute zum Geburtstag an die Prinzessin von Wales!»