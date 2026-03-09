Prinzessin Kate feiert «die stille Stärke der Frauen»

Im vergangenen Jahr gedachte sie der verstorbenen Fotografin Liz Hatton, die im November 2024 im Alter von 17 Jahren an Krebs starb. Sie erinnerte an ein Treffen mit Liz und ihrer Mutter Vicky und feierte «die Stärke und Kreativität» der beiden. 2024 teilte sie Fotos mit inspirierenden Frauen wie Sarah Goldson, die seit den Wimbledon Championships 2012 das Training der Balljungen und –mädchen leitet, und Bianca Sakol, Gründerin und Geschäftsführerin von Sebby's Corner.