Prinzessin Kate feiert «die stille Stärke der Frauen»

Auch Prinzessin Kate (44) hat den Internationalen Frauentag genutzt, um eine ermutigende Botschaft zu senden. «Heute feiern wir die Güte, die Widerstandsfähigkeit und die stille Stärke der Frauen in unseren Familien und Gemeinschaften», schrieb die Prinzessin von Wales.
Prinzessin Kate betont «den liebevollen Einfluss von Frauen»
Am Sonntag, dem 8. März, würdige die Prinzessin von Wales in ihrer Instagram–Story das Engagement von Frauen. «An diesem Tag geht es darum, einander beizustehen – den liebevollen Einfluss von Frauen anzuerkennen, die nähren und Hoffnung schenken, andere ermutigen und dazu beitragen, die Welt freundlicher und mitfühlender zu gestalten», schrieb die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43) zu seinem Foto einer Mutter mit ihrem Baby.
Sie teilte zudem einige Beiträge über Frauen, die sich in verschiedenen Organisationen einsetzen – darunter Iram Siraj, Professorin für kindliche Entwicklung und Erziehung an der Universität Oxford, Hope Ngulube, oder auch eine ehemalige Rangerin für Conservation Lower Zambezi.
Prinzessin Kate meldet sich regelmässig am Frauentag
Wie ihre Schwägerin Herzogin Meghan (44), die am Sonntag ein neues Bild von sich und ihrer Tochter Lilibet (4) veröffentlichte, hat sich auch Prinzessin Kate schon häufiger zum Frauentag zu Wort gemeldet. Sie setzt dabei weniger auf einen privaten Ansatz, sondern hebt besondere Frauen hervor.
Im vergangenen Jahr gedachte sie der verstorbenen Fotografin Liz Hatton, die im November 2024 im Alter von 17 Jahren an Krebs starb. Sie erinnerte an ein Treffen mit Liz und ihrer Mutter Vicky und feierte «die Stärke und Kreativität» der beiden. 2024 teilte sie Fotos mit inspirierenden Frauen wie Sarah Goldson, die seit den Wimbledon Championships 2012 das Training der Balljungen und –mädchen leitet, und Bianca Sakol, Gründerin und Geschäftsführerin von Sebby's Corner.