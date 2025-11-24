Prinzessin Kate fordert mehr Mitgefühl für Süchtige

Genesung beginnt mit offenen Gesprächen

«Jetzt ist der Moment, unser Mitgefühl und unsere Liebe zu zeigen, um ihnen oder ihren Freunden und Familien zu helfen, sich an Organisationen wie den Forward Trust zu wenden», betonte Kate. «Genesung ist schwer, aber mit der richtigen Behandlung ist sie möglich. Und das beginnt mit einem Gespräch, einem offenen Ohr und zu zeigen, dass wir uns kümmern.»