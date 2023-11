Prinzessin Kate füllt Regale mit Weihnachtsgeschenken für Kinder

Laut «The Independent» erklärte die Ehefrau von Prinz William (41) bei ihrem Besuch: «Die Arbeit, die hier geleistet wird, ist so wichtig.» Sie seien in vielerlei Hinsicht ein Rettungsanker, «aber sie sind auch versteckt», sagte sie in Bezug auf diese Art von Einrichtungen. «Wir müssen in der Lage sein, diese zu normalisieren und besser sichtbar zu machen.»