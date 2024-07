Prinzessin Kate gratuliert Königin Camilla mit selbst geknipstem Foto

Prinzessin Kate (42) hat für den 77. Geburtstag ihrer Stief–Schwiegermama ein ganz besonderes Foto ausgewählt. In ihrer Instagram–Story teilten sie und Ehemann Prinz William (42) am 17. Juli einen Schnappschuss von Königin Camilla, den die Prinzessin im vergangenen Jahr selbst im Garten ihres Hauses Raymill in Wiltshire aufgenommen hat. Darauf lächelt das Geburtstagskind neben einem Korb von Blumen in Kates Kamera.