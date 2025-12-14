Prinzessin Kate: Handgeschriebene Notiz für Krebstote

Die Organisation teilte ihrerseits Bilder des Besuchs auf Instagram. «Die Prinzessin absolvierte einen privaten Besuch, bei dem sie eine Widmung anpflanzte und Freiwillige und Mitarbeiter traf [...], um ihre Anerkennung für ihre harte Arbeit und ihr Engagement zu zollen», hiess es dazu. Der Besuch der Prinzessin im Ewigkeitsgarten erinnere daran, «wie wichtig es ist, sich während der Feiertage die Zeit zu nehmen, innezuhalten, nachzudenken und an die Menschen zu erinnern, die wir lieben».