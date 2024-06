Prinzessin Kate hat für «Trooping the Colour» ihr Kleid recycelt

Sechs Monate lang warteten die Briten und gefühlt die ganze Welt auf das Comeback von Prinzessin Kate (42), die an Krebs erkrankt ist. Bei «Trooping the Colour» am 15. Juni warteten deshalb natürlich alle auf sie. Und die Frau von Thronfolger Prinz William (41) sah blendend aus – was neben ihrer perfekten Hochsteckfrisur, dem kräftigen Make–up und dem berühmten Kate–Lächeln vor allem auch an ihrem Kleid lag. Bemerkenswert dabei: Für ihren grossen Auftritt zurück in der Öffentlichkeit wählte sie kein neues Dress, sondern peppte ein altes geschickt auf. Das war sicher ganz im Sinne ihres Schwiegervaters König Charles III. (75), der die Monarchie verschlanken und Kosten sparen will.