Prinzessin Kate hat Krebs

Weiter sagt sie: «Wie Sie sich vorstellen können, hat dies einige Zeit in Anspruch genommen. Ich habe Zeit gebraucht, um mich von einer grösseren Operation zu erholen, damit ich mit der Behandlung beginnen konnte.» Auch hätte es Zeit in Anspruch genommen, «um George, Charlotte und Louis alles auf eine für sie angemessene Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird», so Kate. Ihren Kindern hätte sie gesagt, «dass es mir gut geht und ich jeden Tag stärker werde, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen, gesund zu werden – in meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele.»