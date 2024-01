Prinzessin Kate: Ihr Onkel bezeichnet «The Crown» als «lächerlich»

«Ich habe die ersten paar Episoden und die erste Staffel von ‹The Crown› wirklich sehr genossen, aber es scheint einfach in eine Fantasiewelt abzudriften», bilanzierte Goldsmith über den Netflix–Hit, der 2016 startete und im Dezember 2023 nach sechs Staffeln endete. «Es gibt so viele Teile, mit denen ich nicht einverstanden bin.» Es gehe wohl eher darum, «Schlagzeilen zu machen und ein Publikum zu erreichen» als um Fakten. «Als es also anfing, lächerlich und fantastisch zu werden, war es sehr schwierig, weiterzuschauen. Also habe ich aufgehört», erklärte er. Er befürchtet jedoch, dass die Zuschauer alles glauben, was in der Serie dargestellt wird. «Und wir denken: ‹Schaue ich ›The Crown‹ oder ist es ›Coronation Street'?» Damit bezog er sich auf Grossbritanniens am längsten laufende Seifenoper. Vieles sei bei «The Crown» einfach nur erfunden.