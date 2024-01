Prinzessin Kate: In dieser Luxus-Klinik erholt sie sich von ihrer OP

Patienten von Royals bis Polit–Prominenz

Über ihrem streng bewachten Eingangstor steht in grossen Lettern ebenso wortkarg wie selbstbewusst «The Clinic». In ihrer über 90–jährigen Geschichte verwandelte sich das Klinikum in eine Art steinernes Geschichtsbuch. Mitglieder der Royal Family liessen sich hier ebenso untersuchen und operieren wie Politiker, die Weltgeschichte schrieben. Und all das gemixt mit einer Prise Hollywood–Glamour. Den brachte Elizabeth Taylor (1932–2011) einst in die heiligen Hallen, als sie sich dort im Januar 1963 einer Knieoperation unterziehen musste. Taylor war zuvor am Filmset unglücklich gestürzt. Prinzessin Margaret nahm 1980 die Dienste der Klinik wegen einer sogenannten Hautläsion in Anspruch. Bei Prinz Philip wurden 2013 Untersuchungen an Bauch– und Unterleib durchgeführt.