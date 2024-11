Prinzessin Kate kehrt am Remembrance Day zu ihren Pflichten zurück

Der Buckingham Palast gab demnach bekannt, dass Kate zum einen am Samstag das Festival of Remembrance in der Albert Hall mit ihrer Anwesenheit beehren werde. Zum anderen werde sie zusammen mit König Charles (75) und weiteren Mitgliedern des Königshauses an der Zeremonie zu Ehren der im Krieg Gefallenen am Kriegsdenkmal in Whitehall teilnehmen.