Prinzessin Kate kniet vor Veteranen, Herzogin Meghan postet Harry

Die Reporterin Stephanie Wareham berichtet auf der Social–Media–Plattform X, dass Kate mit einem der Männer, dem ehemaligen Militärpiloten Geoffrey Spencer, darüber gesprochen hat, dass ihr Sohn George mehr über Flugzeuge als sie weiss. Den 100–jährigen Bill Redston hat sie hingegen nach Tipps für ein gesundes Leben gefragt, während sie seine Hand hielt. Er sagte, man müsse sich fit halten, und Kate sei beeindruckt gewesen, als sie erfuhr, dass er im Alter von 65 und dann 66 Jahren erst den London–Marathon und später den New–York–City–Marathon gelaufen ist.