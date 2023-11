Prinzessin Kate: Kraftvoller Auftritt für ihre Kampagne «Shaping Us»

Ihre Rede eröffnete sie mit einer Erklärung, warum ihr das Thema so wichtig ist: «Menschen fragen mich oft, warum ich meine Zeit auf die frühe Kindheit konzentriere. Die Antwort ist, dass es mir sehr am Herzen liegt, Schutzbedürftigen zu helfen und diejenigen zu unterstützen, die es am meisten brauchen. Hier geht es nicht nur um die jüngsten Mitglieder in unserer Gesellschaft, die von Natur aus verletzlich sind, sondern auch um die vielen jungen Menschen und Erwachsenen, die leiden.» Anschliessend skizzierte sie ihre Ambitionen für ihre Kampagne «Shaping Us» und sagte: «Wir müssen die Grundursache einiger der grössten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit anerkennen, angehen und zusammenarbeiten, um bessere Antworten zu finden.»