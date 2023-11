Prinzessin Kate: Mit Rhetorikkursen zur Königin geschliffen

Das neue Buch von Royal–Experte Omid Scobie (42) erscheint erst am Dienstag (28. November). Doch die «Enthüllungen» in «Endgame» halten das Königshaus und die Öffentlichkeit dank Vorberichten schon jetzt in Atem. Auch Prinzessin Kate (42) wird von Scobie laut britischen Medienberichten kritisch beleuchtet. Mit mehreren Rhetorikkursen soll sie für ihre Aufgabe als kommende Königin geschliffen worden sein. Dadurch klinge sie nun vornehmer als ihr royaler Gatte Prinz William (41).